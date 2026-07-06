'Jeugdproduct Club Brugge levert Mechelen miljoenen op'

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KV Mechelen speelde afgelopen seizoen voor de eerste (en mogelijk ook meteen laatste) keer de Champions' Play-offs. Wat is het plan op zoek naar de toekomst? En welke spelers gaan eventueel komen of vertrekken? Alvast één deal komt steeds dichterbij.