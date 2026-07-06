Nieuwe coach van Jupiler Pro League-ploeg maakt zich meteen populair en laat spelers naar België kijken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Nieuwe coach van Jupiler Pro League-ploeg maakt zich meteen populair en laat spelers naar België kijken
Foto: © photonews

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De Rode Duivels geven komende nacht om twee uur de Verenigde Staten partij in de achtste finales van het WK. De Belgische fans op het thuisfront zitten met een dilemma: zetten we de wekker om de wedstrijd te bekijken? De spelers van STVV moeten zich die vraag niét stellen.

Niet kijken, om twee uur ’s nachts wakker worden en twee uur later weer inslapen, kiezen voor een nachtje doorhalen of een dag vrij nemen? Met die ongewone aftraptijden voor de wedstrijden van de Rode Duivels zal elke Belgische supporter zijn eigen trucje hebben om de komende dagen de wallen te beperken.

Net als Jan-Met-De-Pet zitten ook de Pro League-spelers met een hart voor de nationale ploeg in hetzelfde schuitje. Gelukkig staat er de komende maand geen competitiewedstrijd gepland. Maar de voorbereiding is wel weer begonnen. En dat werpt de nodige vragen op voor de planning.

Nieuwe STVV-coach maakt zich meteen populair

STVV is één van de ploegen met spelers die héél graag de wedstrijd willen volgen. De Kanaries zijn momenteel op oefenkamp in Nederland. Dinsdag staan er wederom enkele pittige trainingen op het programma.

"Ik heb met de fysiektrainer overlegd en we hebben het startuur van de eerste training aangepast", klinkt het bij Frédéric De Meyer bij DAZN. De T1 van STVV schoof in het tussenseizoen door van assistent naar hoofdcoach. En hij maakt zich meteen populair.

"Het is niet mogelijk om de kamers van de spelers 's nachts in de gaten te houden", besluit De Meyer. "Dus het is beter om de trainingen aan te passen en de spelers iets langer te laten slapen. Het zwaartepunt van dinsdag zal in de namiddag liggen."

Loodzware opdracht

STVV staat dit seizoen voor de loodzware taak om het vorige successeizoen - de Limburgers eindigden op een héél knappe derde plaats - te evenaren. De Kanaries starten hun seizoen met een thuiswedstrijd tegen Lommel SK. Vervolgens staan verplaatsingen naar Cercle Brugge en Antwerp FC op het menu.

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