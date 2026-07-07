DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

FCV Dender EH degradeerde dit seizoen uit de Jupiler Pro League. Als het even kan, dan willen ze zo snel mogelijk opnieuw promotie gaan afdwingen. En daar zullen ook een aantal nieuwe spelers bij moeten gaan horen. Met Pedro Gomes halen ze alvast een nieuwe speler in huis.

"FC Dender heeft zich versterkt met de komst van de 23-jarige Portugese verdediger Pedro Gomes. De centrale verdediger ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op een bijkomend jaar."

"Gomes is een rechtsvoetige centrale verdediger die ook als rechtsachter of verdedigende middenvelder uit de voeten kan", opende FCV Dender EH een persbericht op de eigen webstek deze week om zo de komst van de nieuwkomer aan te kondigen.

FCV Dender EH haalt Pedro Gomes in huis

"De Portugees genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Sporting CP en Boavista FC en deed vervolgens ervaring op in Portugal, Azerbeidzjan en Spanje. Zijn meest recente club was Valencia Mestalla, het beloftenelftal van Valencia CF."

𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐏𝐞𝐝𝐫𝐨ⵑ 📷📷📷

FC Dender heeft zich versterkt met de komst van de 23-jarige Portugese verdediger Pedro Gomes. De centrale verdediger ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op een bijkomend jaar.



📷: https://t.co/xyE9Xaow9c#FCDENDER pic.twitter.com/GtfDRtB6MG — FCV Dender EH (@fcdender) July 7, 2026

"Met zijn profiel en ervaring voegt Pedro extra concurrentie toe aan de verdediging", beseffen ze bij FCV Dender EH. Na de degradatie vorig seizoen uit de Jupiler Pro League willen ze zo snel mogelijk opnieuw gaan promoveren. In die optiek is de komst van Pedro Gomes ook van een grote waarde.





Pedro Gomes is een Portugese verdediger met ervaring in Portugal en Spanje

Volgens Transfermarkt heeft de 23-jarige Portugese verdediger een marktwaarde van zo'n 150.000 euro op dit moment. Voor welk bedrag hij door Dender zal worden weggeplukt bij Valencia? Dat lijkt een schijntje, want de speler was in se transfervrij en kon dus gratis naar een nieuwe ploeg verkassen.

Naast Valencia heeft Pedro Gomes ook nog Kapaz uit Azerbeidzjan en heel wat Portugese teams zoals Boavista, Atlético CP en de jeugd van Sporting Club de Portugal en Amora op zijn cv staan. Nu kiest hij voor een avontuur in België, waar hij op het eerste zicht op kansen zou mogen hopen.