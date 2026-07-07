Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Philippe Albert sprak voor de microfoon van Sudinfo na de kwalificatie van België voor de kwartfinales van het WK. De voormalige Rode Duivel toonde zich heel tevreden over de prestatie van de Belgen. En hij had het ook over Trump en Infantino.

Philippe Albert volgt het WK van de Rode Duivels toch van dichtbij als consultant voor de geschreven pers in België. Na de 1-4-zege van België was hij duidelijk tevreden: "Geef mij elke dag maar matchen zoals deze. Dit is dé referentiematch van de Duivels op dit WK. Zeker met alles wat er vooraf gebeurde: vriendjespolitiek, deals en gesjoemel tussen de machtigen. Ik hou ervan wanneer voetbal dat allemaal kan omkeren!"

Volgens Albert is dit succes veel meer dan een gewone overwinning: "Deze zege van de Duivels is een mooie klap in het gezicht van Donald Trump en Gianni Infantino. Ik werd er misselijk van om de FIFA-voorzitter in de tribune te zien bij die wedstrijd, terwijl hij zich net heel klein zou moeten maken. Trump en hij zijn mensen die ons voetbal verzieken."

Extra bezieling door het Balogun-dossier

"Ze hebben geprobeerd een klein land te destabiliseren, maar België heeft getoond dat het een hart heeft zo groot als dat. Ondanks een voorbereiding die allesbehalve ideaal was, waren alle Duivels op de afspraak. Ik ben ervan overtuigd dat ze door alles wat er gebeurd is en door dat onrecht een extra stukje bezieling hebben gevonden. Ik kan zelfs geen enkele speler eruit pikken uit deze wedstrijd", voegde hij eraan toe.

Philippe Albert spreekt van een echte les: "De Belgen waren klaar voor deze match en hebben een les gegeven aan een gastland. En dat met de sterkhouders op de bank bij de aftrap. Chapeau voor de prestatie van de Duivels. Al moet je ook toegeven dat de tegenstander verdedigend zwak was en ons de goals op een dienblaadje heeft aangeboden. Prima, dat nemen we!"

België speelt tegen Spanje in de kwartfinale van het WK

In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. De aftrap van de kwartfinale wordt deze vrijdag om 21u00 gegeven. De Spanjaarden wonnen aan hun kant met 0-1 van Portugal dankzij een goal van Mikel Merino in de toegevoegde tijd (90+1).



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Philippe Albert wil erin geloven: "Het wordt uiteraard een stevige kluif in de kwartfinales van dit WK. Spanje is één van de topfavorieten. Maar in 2018 hebben we Brazilië kunnen uitschakelen, dus waarom vrijdag Spanje niet?" Hoe dan ook wacht de Rode Duivels een grote wedstrijd. Bij winst treffen ze daarna Marokko of... Frankrijk, net zoals op het WK 2018 in Rusland.