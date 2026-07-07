Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Albert sprak voor de microfoon van Sudinfo na de kwalificatie van België voor de kwartfinales van het WK. De voormalige Rode Duivel toonde zich heel tevreden over de prestatie van de Belgen. En hij had het ook over Trump en Infantino.

Philippe Albert volgt het WK van de Rode Duivels toch van dichtbij als consultant voor de geschreven pers in België. Na de 1-4-zege van België was hij duidelijk tevreden: "Geef mij elke dag maar matchen zoals deze. Dit is dé referentiematch van de Duivels op dit WK. Zeker met alles wat er vooraf gebeurde: vriendjespolitiek, deals en gesjoemel tussen de machtigen. Ik hou ervan wanneer voetbal dat allemaal kan omkeren!"

Volgens Albert is dit succes veel meer dan een gewone overwinning: "Deze zege van de Duivels is een mooie klap in het gezicht van Donald Trump en Gianni Infantino. Ik werd er misselijk van om de FIFA-voorzitter in de tribune te zien bij die wedstrijd, terwijl hij zich net heel klein zou moeten maken. Trump en hij zijn mensen die ons voetbal verzieken."

Extra bezieling door het Balogun-dossier

"Ze hebben geprobeerd een klein land te destabiliseren, maar België heeft getoond dat het een hart heeft zo groot als dat. Ondanks een voorbereiding die allesbehalve ideaal was, waren alle Duivels op de afspraak. Ik ben ervan overtuigd dat ze door alles wat er gebeurd is en door dat onrecht een extra stukje bezieling hebben gevonden. Ik kan zelfs geen enkele speler eruit pikken uit deze wedstrijd", voegde hij eraan toe.

Philippe Albert spreekt van een echte les: "De Belgen waren klaar voor deze match en hebben een les gegeven aan een gastland. En dat met de sterkhouders op de bank bij de aftrap. Chapeau voor de prestatie van de Duivels. Al moet je ook toegeven dat de tegenstander verdedigend zwak was en ons de goals op een dienblaadje heeft aangeboden. Prima, dat nemen we!"

België speelt tegen Spanje in de kwartfinale van het WK

In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. De aftrap van de kwartfinale wordt deze vrijdag om 21u00 gegeven. De Spanjaarden wonnen aan hun kant met 0-1 van Portugal dankzij een goal van Mikel Merino in de toegevoegde tijd (90+1).

Lees ook... Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Philippe Albert wil erin geloven: "Het wordt uiteraard een stevige kluif in de kwartfinales van dit WK. Spanje is één van de topfavorieten. Maar in 2018 hebben we Brazilië kunnen uitschakelen, dus waarom vrijdag Spanje niet?" Hoe dan ook wacht de Rode Duivels een grote wedstrijd. Bij winst treffen ze daarna Marokko of... Frankrijk, net zoals op het WK 2018 in Rusland.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Philippe Albert

Meer nieuws

Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

19:20
Amadou Onana kampt met een zware blessure

Amadou Onana kampt met een zware blessure

15:30
2
Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

17:45
2
Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

12:00
8
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar! Commentaar

Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!

11:30
15
Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen Analyse

Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen

17:30
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

11:00
BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

20:00
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

13:30
8
Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

19:40
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) De derde helft

Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

10:00
3
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

09:30
Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

18:20
WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken

WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken

15:22
1
Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

18:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

17:00
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

08:30
8
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege Reactie

Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege

08:00
8
DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

17:00
33
OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

16:30
27
Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

16:00
9
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

12:30
4
🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

05:48
2
Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

15:00
24
"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

05:13
3
De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Reactie

De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet"

07:30
41
🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie Reactie

🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie

04:37
1
DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

14:00
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

10:30
Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

13:00
Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie Reactie

Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie

06:30
1
Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

09:00
3
Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

07:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/8 Finales
Canada Canada 0-3 Marokko Marokko
Paraguay Paraguay 0-1 Frankrijk Frankrijk
Brazilië Brazilië 1-2 Noorwegen Noorwegen
Mexico Mexico 2-3 Engeland Engeland
Portugal Portugal 0-1 Spanje Spanje
Verenigde Staten Verenigde Staten 1-4 België België
Argentinië Argentinië 3-2 Egypte Egypte
Zwitserland Zwitserland 22:00 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Argentinië - Egypte: 3-2 LD 007 LD 007 over Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig Anti-brugge ---->[K.V]<----- Anti-brugge ---->[K.V]<----- over Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden LD 007 LD 007 over Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels FCBalto FCBalto over IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" roodwit1880 roodwit1880 over Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege roodwit1880 roodwit1880 over Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Belgische voetbalbond legt hallucinante details op tafel in dossier-Balogun Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved