Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 19 reacties
Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma
Foto: © Photonews
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Kent u Karel Snoeckx nog? In het verleden maakte hij grote sier als voetballer op de Belgische voetbalvelden. Nu ligt de 52-jarige man in een coma na een ongezien geval van verkeersagressie. Zijn vrouw komt met een emotionele getuigenis.

Aernout Van Lindt

Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Goed nieuws voor Karel Snoeckx. De gewezen voetballer die afgelopen weekend in elkaar werd geslagen na een uit de hand gelopen geval van verkeersagressie ligt niet langer in coma. De man die hem zo zwaar toetakelde moest voor de Raadkamer in Turnhout verschijnen.

Die zal later op dinsdag beslissen over het lot van de man en of hij aangehouden blijft. Volgens de advocaat van de man deed hij nog nooit iets verkeerd in zijn leven en zou hij geen vlieg kwaad doen. De man van Albanese origine werd overgebracht naar Turnhout volgens VTM.

Aernout Van Lindt

Parket blijft zaak onderzoeken, man opgepakt voor 'poging tot doodslag'

Het parket onderzoekt momenteel verder wat zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding was van de verkeersagressie waarvan Snoeckx het slachtoffer werd afgelopen weekend. En daarbij wordt ook gezocht naar camerabeelden om mogelijk de zaak verder te onderzoeken en meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurd is.

De politie kon de twee verdachten zaterdag kort na de feiten al arresteren. Een daarvan werd ondertussen onder strenge voorwaarden vrijgelaten, de andere werd ondertussen in verdenking gesteld van poging tot doodslag. Ondertussen is de situatie van Snoeckx nog steeds dezelfde en maakt iedereen zich zorgen in de gewezen voetballer. 

Kent u Karel Snoeckx nog? In het verleden maakte hij grote sier als voetballer op de Belgische voetbalvelden. Nu ligt de 52-jarige man in een coma na een ongezien geval van verkeersagressie. Zijn vrouw komt met een emotionele getuigenis.

Op het kruispunt van de Steenweg op Oosthoven en de Hogestraat in Turnhout raakte het gezin, dat reed in een Tesla, betrokken bij een incident met twee voetgangers, een man en een vrouw. "We waren naar de zaterdagmarkt geweest en waren op weg om nog iets te gaan eten in brasserie Stadspark”, doet Lindsy Leppens haar verhaal in Het Nieuwsblad.

"Op de Steenweg op Oosthoven stopte mijn man om twee voetgangers over te laten. Een van hen, een vrouw, liep plots schuin over en haar man begon amok te maken. Karel is dan gestopt en uitgestapt, gewoon om te polsen waarom ze zo reageerden. Karel is de goedheid zelve, hij zou geen vlieg kwaad doen. Ik zou hem heilig durven verklaren."

Zwaar geval van verkeersagressie

Daarna liep het echter compleet uit de klauwen: “Die man heeft Karel op zijn gezicht geslagen en in een wurggreep naar beneden getrokken. Ik heb nog geroepen: ‘pas op, mijn man is hartpatiënt’. En mijn dochter zei nog: ‘ze zijn tegen onze papa aan het sjotten’. Ik heb geprobeerd om die man van Karel te trekken maar hij bleef maar slaan en hij heeft ook nog vijf keer tegen zijn hoofd gestampt."

"Ook die vrouw heeft Karel meermaals op zijn borstkas geslagen. Mijn schoonzoon is tussenbeide gekomen en heeft hen kunnen weghalen", aldus Leppens. Snoeckx werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis en in een kunstmatige coma gehouden.

Karel Snoeckx wordt in kunstmatige coma gehouden

"Mijn schoonzoon, die verpleger is, en ikzelf hebben hem vijftien minuten gereanimeerd. Ik ken zelf ook wat van EHBO. De hulpverleners van de MUG hebben nadien Karel ook nog eens twintig minuten gereanimeerd. Karel belandde op de afdeling voor intensieve zorgen in het ziekenhuis in Turnhout."

"Zijn ribben en borstbeen zijn gebroken en ze houden hem in een kunstmatige coma. Ik snap het allemaal niet." De politie heeft de twee voetgangers onmiddellijk in de boeien geslagen. Ze worden volgens de krant zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout.

Karel Snoeckx is een voormalig profvoetballer en werd in 1997 met zijn club Lierse SK landskampioen van België. In 2005 won hij nog de Beker van België met het toenmalige Germinal Beerschot. Doorheen zijn carrière speelde hij ook voor Beveren, Lokeren en Valerenga in Noorwegen.

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