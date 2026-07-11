Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling
Foto: © photonews
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Daags na de uitschakeling tegen Spanje heeft de internationale pers het uitgebreid over de spannende ontknoping van die kwartfinale. De Spaanse media richten hun lof vooral tot Mikel Merino, die zich opnieuw liet opmerken als supersub.

Hebben de laatste overblijvers van de gouden generatie gisterenavond tegen Spanje afscheid genomen? Zeker is dat België intussen minder angst inboezemt dan in zijn topjaren. De krant AS vat de Spaanse mindset voor deze kwartfinale goed samen: "Terwijl iedereen al dacht aan Kylian Mbappé, Michael Olise en de andere Franse spelers, moest er nog een match gespeeld worden. Een vervelende verplichting."

Want de Rode Duivels bleken taaier dan verwacht en hielden La Roja tot enkele minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in bedwang. En dan was er dat beruchte weggebokste balletje in de kleine rechthoek. "Met de blessure van Courtois heeft Spanje onverwacht de jackpot gewonnen. Courtois werd vervangen door Senne Lammens, die bij zijn allereerste baltoets meteen een goal cadeau deed aan Merino, die zelf nog maar net in het veld stond."

Courtois valt uit, Lammens gaat in de fout

Bij Marca hetzelfde verhaal: ook zij wijzen de invalbeurt van Senne Lammens aan als het kantelpunt van de wedstrijd: "Courtois verdiende zo'n einde niet. (...) Spanje had het lastig tegen de beste doelman ter wereld. Yamal, Ruiz en Oyarzabal testten hem langs alle kanten, maar de Belg rekte zich telkens nóg wat verder uit om de bal te stoppen. (...) Op het moment zelf was het een schok, maar de tranen vlak voor de wissel spraken boekdelen. Een cadeau voor Spanje, want Lammens..."

Toch zou het onrechtvaardig zijn om alles op de kap van de doelman van Manchester United te schuiven. België geraakte steeds moeilijker onder de druk uit, terwijl de Spaanse druk almaar toenam. "België dacht dat het comfortabel was om alles gewoon zijn gang te laten gaan. Een zware fout", vindt Marca.

De Spaanse krant wilde vooral Mikel Merino in de bloemetjes zetten. De supersub had Spanje in de achtste finales al de verlengingen bespaard. "Tegen Portugal had hij vijf minuten nodig. Tegen België anderhalve minuut. In de laatste twee wedstrijden speelde hij samen acht minuten, genoeg om een nationale held te worden. Wie zou er dezer dagen geen Mikel Merino willen zijn? Een invaller die niet klaagt wanneer De la Fuente hem tegen Frankrijk opnieuw op de bank laat."

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België krijgt toch complimenten

Deze Spaanse kwalificatie met moeite is tegelijk een compliment voor de Belgische organisatie: "Het was geen cliché. Luis de la Fuente had al gewaarschuwd dat België een geduchte tegenstander zou zijn. En Spanje had opnieuw moeite om de halve finale te halen", schrijft El Mundo Deportivo.

Het laatste woord is voor Frankrijk, de tegenstander van La Roja in de halve finale. "De beste ploeg won: die met het meeste balbezit en de beste kansen. Maar de match werd beslist door een flinke portie pech, een bittere pil om te slikken voor Rudi Garcia en zijn team, dat nochtans goed standhield", schrijft L'Equipe. "Dit Spanje lijkt minder sterk dan dat van 2024 en makkelijker te kloppen voor Les Bleus. Maar misschien is dat maar een indruk".

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