Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België

Aernout Van Lindt Muzamel Rahmat
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
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Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België
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De Rode Duivels zijn zondagochtend terug geland in België, twee dagen na hun uitschakeling tegen Spanje in de kwartfinales van het WK. Dat was er eentje met toch overwegend positieve reacties van de supporters na een verrassend en bizar WK.

Het avontuur zit erop. Twee dagen na hun uitschakeling tegen Spanje (2-1) in de kwartfinales van het WK 2026 zijn de Rode Duivels zondagochtend teruggekeerd naar België. Hun vliegtuig landde volgens de app Flightradar24 rond 10u20 in Zaventem.

Ondanks de teleurstelling stonden er enkele supporters te wachten. Sommigen hadden spandoeken meegebracht om het parcours van de selectie te groeten, met onder meer de boodschap: "Bedankt voor de emoties", zo meldde persagentschap Belga.

Terugkeer na een maandje in de Verenigde Staten (en Canada)

Die terugkeer betekent het einde van een maand in de Verenigde Staten en Canada. De groep van Rudi Garcia vertrok op 8 juni met grote ambities, kende pieken en dalen, maar strandde uiteindelijk net voor de laatste vier. De nederlaag tegen Spanje maakte een einde aan een traject dat veel karakter vergde.

België begon nochtans moeizaam aan het toernooi. Eerst was er een gelijkspel tegen Egypte (1-1), daarna een 0-0 tegen Iran. Met twee punten uit twee wedstrijden moesten de Duivels reageren tegen Nieuw-Zeeland. Dat deden ze overtuigend met een 5-1-zege, een resultaat dat hen in de competitie hield en hen uiteindelijk groepswinnaar maakte.

Senegal schudde heel het land wakker

Daarna lieten de Duivels pas echt hun ware gezicht zien. Op vijf minuten van het einde stonden ze 2-0 achter tegen Senegal, maar ze zorgden voor een historische remontada en wonnen uiteindelijk met 3-2 na verlengingen.

Enkele dagen later konden ook de Verenigde Staten niet op tegen een erg geïnspireerd België: voor eigen publiek werden ze met 4-1 weggeblazen. Die twee prestaties deden de hoop weer helemaal oplaaien in aanloop naar de clash met Spanje. Nu kunnen de internationals met vakantie. De Rode Duivels zien elkaar pas in september terug voor de eerste afspraken in de Nations League. Meteen een kans om na dit WK een nieuw hoofdstuk te beginnen.

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