Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK

Gianni Infantino is bijzonder tevreden over het WK met 48 landen. De FIFA-voorzitter noemt de uitbreiding nu al een schot in de roos, ook al was er voor en tijdens het toernooi heel wat kritiek op het grotere deelnemersveld en het stijgende aantal wedstrijden.

In een gesprek met het Zwitserse blue Sport kreeg Infantino de vraag of nu al gezegd kan worden dat de uitbreiding naar 48 landen de juiste beslissing was. Zijn antwoord liet weinig ruimte voor twijfel. "Ja, honderd procent! Het is een enorm succes geweest met 48 landen", vertelde hij.

Infantino verdedigt groter WK

Volgens de FIFA-voorzitter heeft het toernooi aangetoond dat het voetbal wereldwijd dichter bij elkaar komt. "Elke ploeg speelde op een hoog niveau. Teams van elk continent hebben doelpunten gemaakt en minstens één punt gepakt", klonk het.

Infantino wees vooral naar de prestaties van de Afrikaanse landen. "Negen van de tien Afrikaanse ploegen haalden de knock-outfase. Op het vorige WK waren er maar vijf teams uit Afrika. Dat toont gewoon hoe belangrijk het is om alle landen erbij te betrekken en hen deze kans te geven om deel te nemen."

Ook 64 landen bespreekbaar

Opvallend genoeg kijkt Infantino zelfs al verder dan 48 landen. De suggestie om het WK in de toekomst uit te breiden naar 64 deelnemers schuift hij niet zomaar van tafel. "Dat is zeker een onderwerp dat na dit WK onderzocht en besproken zal worden in de bevoegde commissies", aldus de FIFA-voorzitter.

Die uitspraak zal de discussie alleen maar groter maken. De uitbreiding naar 48 landen lag al gevoelig, onder meer omdat er veel meer wedstrijden op de kalender kwamen. Critici vinden dat niet elke affiche even aantrekkelijk is en vrezen dat het toernooi aan exclusiviteit verliest.





Infantino ziet dat helemaal anders. "Wanneer je een WK organiseert, is het belangrijk dat je dat voor de hele wereld doet. Niet alleen voor Europa en Zuid-Amerika, maar echt voor de hele wereld", vertelde hij.

Daarom wil hij landen blijven laten dromen. "Elk land moet mogen dromen van deelname aan het WK. Je ziet dat de kwaliteit van de ploegen bijzonder hoog is, en overal ter wereld steeds hoger wordt. Als je kleinere landen geen kans geeft om deel te nemen aan het WK, dan ontbreekt voor hen de stimulans om te blijven verbeteren."