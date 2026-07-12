Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?

In de nacht van zaterdag op zondag werden de laatste twee kwartfinales van dit WK gespeeld. In beide gevallen was er een en ander te vertellen na de wedstrijd. Krijgen de kwartfinales nog een staartje? Het laatste is er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk.

Noorwegen - Engeland 1-2

De voetbalavond of voetbalnacht werd geopend met Noorwegen - Engeland. De Noren hadden het in het eerste halfuur wat lastig om eruit te komen tegen de stugge Engelsen en Erling Haaland kon niet brengen wat hij in de andere wedstrijden bracht.

Tien minuten voor rust waren het wel de Noren die op voorsprong kwamen via Schjelderup. Een enig mooi doelpunt wel, mooi in het hoekje getrapt door de speler die bijna naar Club Brugge kwam afgelopen zomer, maar toch in Portugal bleef.

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Even later kon Jude Bellingham al de gelijkmaker scoren, al is er over dat doelpunt heel wat te doen. De bal raakte bij een uittrap van de Noorse doelman een kabel in het stadion, waardoor dat doelpunt eigenlijk had moeten afgekeurd worden volgens de letter van de wet.

De vraag is of daar nog iets zal worden aan gedaan achteraf, want het gaat hier om een blunder tegen het spelreglement. Als het tegen de USA was gebeurd ... Noorwegen bleef wel strijden en ging na de rust nog een beetje harder en doeltreffender spelen.

Engeland maakt het af na verlengingen

En ze kwamen zelfs even op voorsprong, maar dat feest ging niet door. Erling Haaland maakte een opzichtige duwfout op een corner en daardoor werd het doelpunt alsnog afgekeurd. Ook daar viel wel wat over te zeggen, al was de duw an sich zeer duidelijk.





Noorwegen bleef strijden en kreeg zelfs enkele goede kansen, maar gescoord werd er niet meer in de reguliere speeltijd. En dus kregen we verlengingen in deze kwartfinale. Daarin was het Bellingham die snel de 1-2 maakte. Hij was als eerste op de bal na een schot uit de tweede lijn dat door de Noorse doelman werd gelost - een doelpunt dat deed denken aan dat van Spanje tegen België.

Argentinië - Zwitserland 3-1

Ook over Argentinië - Zwitserland zal nog wel wat verteld worden achteraf. Lionel Messi - wie anders - had Argentinië vroeg op voorsprong gezet en zo op weg gezet naar een mogelijk makkelijke wedstrijd om te controleren. Toch kwamen de Zwitsers opnieuw in de wedstrijd.

Ndoye maakte er halfweg de tweede helft 1-1 van, waardoor we plots opnieuw heel spannende momenten leken te gaan beleven. Even later liep het verkeerd. Embolo kreeg een tweede gele kaart voor een schwalbe en tegen tien man maakten Messi & co het alsnog af.

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Pas in de verlengingen kraakte Zwitserland finaal. Alvarez en Martinez maakten in de laatste tien minuten nog twee doelpunten, waardoor de Argentijnen met 3-1 de wedstrijd wonnen van Zwitserland. Maar ook over deze wedstrijd zal dus nog wel wat verteld worden.

De halve finales staan dinsdag en woensdag op het programma. Dinsdag is er de clash tussen Frankrijk en Spanje, een dag later is er de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. De troostfinale is er zaterdag, de grote finale volgt dan op zondag.