Manchester United-legende neemt het op voor Senne Lammens

Senne Lammens beleeft een moeilijk moment na zijn fatale tussenkomst tegen Spanje. De Rode Duivel kan rekenen op de steun van een van zijn illustere voorgangers in het doel van Manchester United: Peter Schmeichel.

Voor Senne Lammens zullen de vakantiedagen ongetwijfeld een bittere nasmaak hebben. De doelman van Manchester United stond het hele toernooi in de schaduw van Thibaut Courtois, maar kwam pas echt in de spotlights te staan op het moment dat hij, zonder dat te willen, de uitschakeling van de Duivels tegen Spanje mee inleidde.

Op de fatale fase waren er natuurlijk meerdere verantwoordelijken, maar doordat Lammens de poging van Pau Cubarsí niet goed genoeg kon wegwerken en Mikel Merino zo de kans gaf om zich tot supersub te kronen, kreeg hij de meest zichtbare rol. Zonder vangnet.

Manchester United schoot zijn doelman al snel te hulp. "Hoofd omhoog, Senne. We staan allemaal achter je", schreven de Red Devils op sociale media. Peter Schmeichel ging nog een stap verder. De voormalige Deense doelman verdedigde Lammens door dik en dun.

Belgium’s #FIFAWorldCup run comes to an end in the quarter-finals 🇧🇪



Head up, Senne. We're all with you 🙏 pic.twitter.com/aWR0tyHZay — Manchester United (@ManUtd) July 10, 2026

Solidariteit onder doelmannen

Toen een journalist van CBS Sports stelde dat onze landgenoot beter had moeten doen, antwoordde Schmeichel. "Zo werkt voetbal niet. Mensen beoordelen één moment. Ik kijk naar alles wat eraan voorafging. Senne had op dit WK nog geen minuut gespeeld. En plots staat hij tegenover Spanje in een knock-outwedstrijd, nadat Courtois geblesseerd naar de kant moest."





"Doelmannen hebben ook ritme nodig. Ze hebben vertrouwen nodig. Ik heb geen doelman gezien die niet goed genoeg was. Ik heb iemand gezien aan wie gevraagd werd om de beste doelman ter wereld te vervangen in de belangrijkste WK-wedstrijd van België, nadat hij het hele toernooi op de bank had gezeten", ging het voormalige icoon van Old Trafford verder.

Lammens had bij Manchester United nog geen fout gemaakt

Peter Schmeichel nam het in zijn eerste seizoen bij Manchester United al snel op voor Senne Lammens. Dit zei hij vorige winter al, enkele maanden nadat Lammens was doorgeschoven als nummer één. "Men aarzelt niet meer om hem terugspeelballen te geven. Hij krijgt vertrouwen en hij ziet eruit als een erg zelfzekere jonge man. Ik waardeer ook hoe snel hij het spel verlegt. Zodra hij de bal krijgt, aarzelt hij niet om naar de andere kant te spelen of snel een counteraanval op gang te brengen."

"Ik denk dat hij zijn droom beleeft, en dat hij elke dag honger heeft om te leren en beter te worden. Ik vind dat hij al een uitstekend parcours heeft afgelegd." Het valt te hopen dat die blunder tegen Spanje dat vertrouwen en die rust niet opnieuw in twijfel trekt.

Want het is net die kalmte van de voormalige doelman van Antwerp, zowel met de bal aan de voet als bij hoge ballen, die het verschil maakte met de meer wankele periodes van André Onana voor hem. De Kameroense doelman werd overigens voor een extra seizoen uitgeleend aan Trabzonspor.