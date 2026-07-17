OFFICIEEL: STVV stelt tweede aanwinst voor

Sint-Truiden beleefde het afgelopen seizoen een sprookje. Succestrainer Wouter Vrancken zwaaide af, maar in Limburg willen ze successen blijven boeken. Daarom wordt nu een tweede aanwinst voorgesteld met oog op het komende seizoen.

STVV verbaasde vriend en vijand door het afgelopen seizoen beslag te leggen op de derde plaats. Wouter Vrancken verzilverde zijn successeizoen met een overstap naar Hearts en verschillende pionnen op het veld zwaaiden af. Rihito Yamamoto verkaste bijvoorbeeld naar het Duitse SC Freiburg.

'Best Young Player'

Er mocht dus wel wat vers bloed bij op Stayen, moet het bestuur gedacht hebben. Na de eerste transfer van aanvaller Frédéric Soèllé Soèllé stelt STVV op zijn website nu een tweede aanwinst voor. Het gaat om Nelson Ishiwatari, een Japanner met Nigeriaanse roots.

De 21-jarige middenvelder tekende voor meerdere seizoenen en moet de Kanaries meer dynamiek bijbrengen op het middenveld. Ishiwatari komt over van Cerezo Osaka, zijn jeugdclub. "Een maand geleden werd Ishiwatari nog uitgeroepen tot 'Best Young Player' in het westelijke gedeelte van de J1 League", schrijft STVV.

Ishiwatari heeft een uniek profiel

CEO Takayuki Tateishi is tevreden. "We volgden Nelson al geruime tijd en zagen al langer dat hij over een uniek profiel beschikt. De voorbije seizoenen bleef hij zich dan ook razendsnel ontwikkelen. We zijn er rotsvast van overtuigd dat hij bij STVV een belangrijke schakel zal worden."

"Nelson kan op verschillende posities op het middenveld uit de voeten en zal zowel aanvallend als defensief een belangrijke bijdrage leveren. Met zijn impostante postuur, loopvermogen en tweevoetigheid zal hij veel balans brengen in ons middenveld. We wensen hem alle succes toe om te schitteren voor onze geel-blauwe kleuren."





Ishiwatari is enorm trots

"STVV is ook in Japan een grote naam", vertelt Ishiwatari zelf. "Het maakt me enorm trots dat ik in de voetsporen kan treden van mijn landgenoten zoals Tomiyasu, Kamada en Endo”, vertelt Nelson Ishiwatari. “Ik zal elke dag alles geven voor onze kleuren. We zullen actief zijn op het Europese toneel en ik ben heel trots dat ik daar deel van mag uitmaken. Nu is het aan mij om dat vertrouwen op het veld terug te betalen."