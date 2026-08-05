Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft toenemen. Nadat de voorbije dagen al verschillende voetbalbonden, bestuurders en prominenten zich kritisch uitlieten over zijn beleid, mengt nu ook Luis Figo zich in het debat.

De Portugese voetballegende spaart de FIFA-baas allerminst en roept openlijk op tot zijn vertrek.Figo, winnaar van de Ballon d'Or in 2000 en voormalig vedette van onder meer FC Barcelona, Real Madrid en Internazionale, werkte jarenlang samen met de FIFA als één van de FIFA Legends. Die relatie lijkt nu definitief voorbij.

Snoeiharde kritiek op Infantino

In een reactie aan de Britse pers haalde Figo bijzonder hard uit naar de Zwitser. Volgens de Portugees zijn de problemen binnen de FIFA zo groot geworden dat er nog maar één oplossing overblijft.

"Ik zou duizenden woorden kunnen gebruiken om alle problemen bij de FIFA te beschrijven, maar eigenlijk volstaan er drie: Infantino moet weg", klonk het bijzonder scherp.

Daar bleef het niet bij. Figo verklaarde dat hij de afgelopen dagen zaken heeft gezien die hij in zijn lange carrière nog nooit had meegemaakt. "Wat ik de voorbije tien dagen heb gezien, is het meest bedrieglijke, zelfingenomen en teleurstellende gedrag dat ik ooit heb meegemaakt."

Controverse rond commerciële plannen

De uitspraken van Figo komen er niet toevallig. De voorbije weken ligt Infantino zwaar onder vuur door zijn plannen om een commerciële onderneming op te richten naast de FIFA. Dat project, waarbij private investeerders een rol zouden krijgen in de commerciële exploitatie van het WK, zorgde wereldwijd voor felle reacties.





Vooral UEFA verzette zich openlijk tegen de plannen. De Europese voetbalbond dreigde zelfs met juridische stappen en onderzocht eerder al de mogelijkheid van een boycot indien de hervormingen zouden worden doorgezet. Ook verschillende andere confederaties en nationale bonden uitten hun bezorgdheid over de transparantie van het project.

Figo sluit zich nu duidelijk bij dat kamp aan. "Een voorzitter die vooral zichzelf en zijn omgeving wil verrijken met zulke ingrijpende veranderingen heeft geen plaats in de toekomst van het voetbal. Dit was een slecht idee waarbij alle transparantie ontbrak."

Steeds meer druk op FIFA-voorzitter

Volgens de Portugese voetballegende heeft Infantino de geloofwaardigheid van de FIFA ernstig aangetast. "Hij heeft de FIFA niet sterker gemaakt, maar net schade toegebracht. Hij heeft gelogen en zichzelf belangrijker gemaakt dan het voetbal dat hij hoort te dienen."

De kritiek past in een bredere context. De voorbije dagen groeide het verzet tegen Infantino steeds verder aan na de controverse rond de geplande hervormingen van het WK-model. Ook binnen de internationale voetbalwereld wordt steeds vaker openlijk de vraag gesteld of de Zwitser nog voldoende draagvlak heeft om aan te blijven als FIFA-voorzitter.

Figo laat daar alvast geen twijfel over bestaan. "Het is misschien te laat om zijn eigen reputatie nog te redden, maar het is nog niet te laat om het voetbal te redden. Daarom moet hij nu opstappen."