Westerlo blijft investeren in de toekomst: toptalent uit Afrikaans gerenommeerd project tekent in Het Kuipje

KVC Westerlo blijft trouw aan zijn filosofie om jonge talenten met een groot potentieel aan te trekken. De Kemphanen maakten woensdag de komst bekend van Philippe Bibout, een amper 18-jarige middenvelder die wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie in Kameroen.

Bibout komt over van Gambinos Stars Africa uit Gambia, een opleidingsclub die de voorbije jaren steeds meer naam heeft gemaakt als springplank naar het Europese topvoetbal. Westerlo ziet in de jonge middenvelder een investering voor de toekomst en hoopt hem de komende jaren verder te ontwikkelen.

De 18-jarige controleur staat bekend als een moderne middenvelder met een groot loopvermogen, een sterke fysieke présence en een uitstekende passing. In Kameroen wordt hij al geruime tijd beschouwd als een speler met internationale kwaliteiten. Ondanks zijn jonge leeftijd maakte hij indruk op verschillende scouts die actief zijn in West-Afrika.

Opleiding met Belgische en Duitse invloeden

Dat Bibout uiteindelijk in Westerlo belandt, is geen toeval. Gambinos Stars Africa behoort tegenwoordig tot de meest gerenommeerde opleidingscentra van West-Afrika. De academie staat onder Duitse leiding en wordt op sportief vlak aangestuurd door de Belg Albert Martens, die in het verleden jarenlang actief was als internationaal scout van Anderlecht.

First words as a Kemphaan🎙️ pic.twitter.com/YZ2iWZNlGs



— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 5, 2026

Daarnaast maakt de academie deel uit van het Red&Gold Football Project, een samenwerkingsverband tussen Bayern München en Los Angeles FC dat wereldwijd op zoek gaat naar uitzonderlijke talenten. Daardoor krijgen jonge spelers er een opleiding die volledig is afgestemd op de Europese topcompetities.

Dat project leverde al mooie resultaten op. Zo trok voormalig Gambinos-talent Bara Sapoko Ndiaye naar Bayern München, waar hij intussen zijn debuut maakte in de Bundesliga en zich zelfs in de kijker speelde bij Senegal op het WK van 2026.

Westerlo blijft trouw aan zijn transferstrategie

Met de komst van Bibout zet Westerlo zijn succesvolle transferbeleid verder. De club heeft de voorbije jaren meermaals aangetoond dat het jonge spelers uit minder traditionele voetbalmarkten een ideaal ontwikkelingsplatform kan bieden.

De Kemphanen combineren sportieve kansen met voldoende speeltijd, waardoor talenten zich snel kunnen ontwikkelen en zich in de kijker spelen van grotere Europese clubs. Dat leverde Westerlo de afgelopen seizoenen al meerdere lucratieve uitgaande transfers op.

Ook voor Bibout ligt dat traject klaar. De middenvelder zal de tijd krijgen om zich aan te passen aan het Belgische voetbal, maar intern gelooft men dat hij over de kwaliteiten beschikt om op termijn de stap naar de A-kern te zetten.