Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert
Foto: © photonews
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Jess Thorup probeert de rust rond Noah Adedeji-Sternberg te herstellen. De Genk-coach begrijpt de reactie van de supporters, maar laat zijn flankaanvaller niet vallen. Zolang hij in Limburg blijft, krijgt hij kansen om opnieuw vertrouwen op te bouwen.

Noah Adedeji-Sternberg lijkt voorlopig gewoon bij Racing Genk te blijven. De flankaanvaller kwam eerder deze zomer in opspraak nadat hij zonder medeweten van zijn club een persoonlijk akkoord bereikte met Club Brugge. De transfer kwam er uiteindelijk niet en intussen heeft hij opnieuw aansluiting gevonden bij de A-kern.

De reactie binnen Genk was aanvankelijk scherp. Adedeji-Sternberg werd naar de B-kern gestuurd nadat bleek dat hij achter de rug van de club om met Club Brugge had gesproken. Ondertussen is de situatie wat gekalmeerd en krijgt hij opnieuw speelminuten in oefenwedstrijden.

Eigen supporters keren zich tegen hem

Tijdens de oefenwedstrijd tegen FC Twente, die Genk met 2-1 won, kreeg Adedeji-Sternberg het echter opnieuw moeilijk. Een deel van de eigen aanhang floot hem uit.

Coach Jess Thorup reageerde daarop bij Het Laatste Nieuws. "Het gaat oké met Noah. Natuurlijk is zoiets lastig voor een jonge gast, dat je zoiets voelt van je eigen fans. Anderzijds is dit ook een leerproces."

Thorup liet tegelijk verstaan dat de speler zelf ook verantwoordelijkheid moet opnemen voor wat er gebeurd is. "In het voetbal moet je verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die je neemt."

Toch wil de Deense coach zijn speler niet laten vallen. Zolang Adedeji-Sternberg bij Genk onder contract staat, blijft hij deel uitmaken van zijn plannen. "Zolang hij hier is, zal ik alles doen om hem te beschermen. En ik zal ook een beroep op hem blijven doen zolang hij hier is", maakte Thorup duidelijk.

Club Brugge kijkt intussen elders

Het opvallende is dat de mogelijke transfer naar Club Brugge intussen steeds verder uit beeld lijkt te verdwijnen. Blauw-zwart is bezig met andere flankaanvallers en het dossier van Adedeji-Sternberg is daardoor naar de achtergrond geschoven.

Waar het begin van de zomer nog volledig in het teken stond van een mogelijk vertrek, lijkt het er nu dus sterk op dat de flankaanvaller gewoon bij Genk blijft. Dat betekent ook dat hij opnieuw het vertrouwen van de supporters zal moeten zien terug te winnen.  Thorup lijkt alvast bereid hem daarin te begeleiden, maar tegelijk maakt hij duidelijk dat de speler zelf lessen moet trekken uit de manier waarop het transferdossier is aangepakt.

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Noah Adedeji-Sternberg

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