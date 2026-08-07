OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

KV Mechelen heeft zijn aanval versterkt met Adeshina Ayodele. De 20-jarige Nigeriaanse centrumspits komt over van LOSC Lille B en tekent Achter de Kazerne een contract tot 2029, met een optie om de samenwerking nog te verlengen.

Op de clubwebsite maakt Malinwa duidelijk dat het in Ayodele vooral een jonge aanvaller ziet die de concurrentie voorin moet aanscherpen. De spits beschikt over snelheid, zoekt graag de ruimte achter de verdediging en koppelt dat volgens sportief verantwoordelijke Tom Caluwé aan een stevig fysiek profiel.

Via Nigeria en Lille naar Mechelen

Ayodele groeide op in Nigeria en kreeg zijn jeugdopleiding bij Remo Stars. In 2024 zette hij de stap naar Europa, waar Lille hem oppikte en onderbracht bij de tweede ploeg.

Daar liet hij behoorlijk sterke cijfers optekenen. In 54 wedstrijden voor LOSC Lille B was de spits goed voor 22 doelpunten en acht assists. Hij kreeg ook minuten in de UEFA Youth League. In zes wedstrijden op dat niveau vond hij twee keer de weg naar doel.

Extra concurrentie voorin

Bij KV Mechelen moet Ayodele nu de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten. Caluwé ziet vooral kwaliteiten die de huidige aanvalslinie kunnen aanvullen.

"Adeshina Ayodele is iemand met snelheid en diepgang", legt hij uit. "Door zijn sterk fysiek profiel moet hij zorgen voor extra concurrentie in de aanvalslinie."





Malinwa haalt zo opnieuw een jonge speler met doorgroeimarge naar België. Voor Ayodele wordt het zijn eerste avontuur buiten Frankrijk sinds zijn overstap vanuit Nigeria naar Europa.