BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië
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Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller maakt na meer dan twintig jaar een einde aan zijn carrière bij de nationale ploeg. Dat kondigde hij zelf aan via Instagram, twee dagen nadat Argentinië de WK-finale verloor van Spanje.

Messi spreekt over een beslissing die hem veel pijn doet, maar die volgens hem nu onvermijdelijk is. “Ik heb alles gegeven en heb niets meer om te geven”, schrijft hij. Tegelijk wijst hij erop dat een nieuwe generatie klaarstaat om het over te nemen.

Einde van een tijdperk

Messi debuteerde in augustus 2005 voor Argentinië en verzamelde uiteindelijk 207 interlands. Daarin scoorde hij maar liefst 125 doelpunten.

Zijn internationale carrière kende zowel grote teleurstellingen als historische successen. Messi won twee keer de Copa América, pakte de CONMEBOL-UEFA Cup of Champions en werd in 2008 olympisch kampioen.

Het absolute hoogtepunt volgde in 2022, toen hij Argentinië naar de wereldtitel leidde. Dit jaar kwam daar geen tweede wereldtitel bij: Argentinië verloor de finale van Spanje.

Messi bedankte in zijn boodschap ook zijn familie, trainers, ploegmaats, bestuurders en supporters. Hij benadrukte dat hij de nationale ploeg altijd zal blijven steunen, maar voortaan van buitenaf.

Opvallend is dat Messi zijn afscheidswoorden al op 21 juli schreef, twee dagen na de WK-finale. Na wat er met zijn vader gebeurde, zegt hij nog zekerder te zijn van zijn beslissing. Daarmee komt definitief een einde aan een van de meest indrukwekkende interlandcarrières uit de voetbalgeschiedenis.

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