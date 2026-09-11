Manchester United deelt massaal stadionverboden uit: honderden accounts getroffen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Manchester United deelt massaal stadionverboden uit: honderden accounts getroffen
Foto: © photonews
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Manchester United heeft hard ingegrepen tegen supporters die betrokken waren bij het illegaal doorverkopen of misbruiken van wedstrijdtickets. Na een maandenlang onderzoek heeft de Engelse topclub 685 accounts geblokkeerd. Daarnaast kregen nog eens 464 supporters een lichtere sanctie of een laatste waarschuwing.

Het onderzoek werd in juli opgestart en zorgde meteen voor veel onrust bij de achterban. Verschillende supporters vreesden dat hun abonnement zonder duidelijke reden zou worden afgepakt. United erkende later dat de communicatie niet optimaal was en dat sommige fans daardoor "distress" hadden ervaren.

De club hield echter vast aan haar recht om de ticketverkoop aan te pakken. Volgens United heeft het onderzoek uiteindelijk grote georganiseerde netwerken blootgelegd die gebruikmaakten van honderden accounts om tickets te controleren, door te verkopen en opnieuw te verdelen.

Bijna 700 accounts geblokkeerd

Van de onderzochte dossiers werden 468 zaken afgesloten zonder verdere sanctie. De betrokken supporters konden voldoende informatie voorleggen om het verdachte ticketgebruik te verklaren.

Nog eens 226 accounts kregen een laatste waarschuwing. Daar was volgens United wel sprake van misbruik, maar waren er onvoldoende aanwijzingen dat dit gebeurde met het oog op financieel gewin.

Bij 238 supporters werd een aanvankelijke stadionban door een onafhankelijke beroepscommissie teruggebracht tot een verbod op het doorsturen van thuistickets en het aanvragen van tickets voor uitwedstrijden.

De zwaarste sanctie werd uiteindelijk opgelegd aan 499 supporters. Hun seizoenabonnement werd voor één seizoen ingetrokken. Na die periode kunnen ze zich opnieuw aanmelden voor de wachtlijst. Daarnaast waren er 73 supporters die hun ban niet aanvochten en werden nog eens 113 abonnementen ingetrokken nadat supporters herhaaldelijk niet reageerden op verzoeken om informatie.

In totaal komt United zo uit op 685 geblokkeerde accounts en 464 supporters die een mildere sanctie of waarschuwing kregen.

"Geen onschuldige fans gestraft"

Manchester United benadrukt dat het niet zomaar supporters heeft geviseerd. Volgens de club waren de zwaarste maatregelen bedoeld voor gevallen waarin sprake was van "significant misuse" van het ticketsysteem voor financieel gewin.

Daarbij zouden georganiseerde ticketnetwerken zijn ontdekt die tickets vanuit honderden verschillende accounts beheerden, verkochten en verdeelden. United stelt dan ook dat onschuldige supporters niet werden gestraft.

De club benadrukt bovendien dat tickets van gesanctioneerde abonnementhouders tijdens de beroepsprocedure tegen seizoensticketprijzen werden verkocht. "The club is not profiting from this process", klinkt het.

De timing is wel gevoelig. De supportersgroep The 1958 heeft opnieuw opgeroepen tot protest tegen de eigenaars van Manchester United voorafgaand aan de derby van zondag. De ticketkwestie vormt daarbij een van de belangrijkste redenen voor de onvrede.

United is bovendien niet de enige Engelse topclub die de strijd tegen ticketzwarthandel opvoert. Manchester City legde vorig jaar 165 supporters een ban op, terwijl Liverpool deze zomer liefst 432 levenslange stadionverboden uitdeelde in een gelijkaardig onderzoek.

De strijd om tickets is daarmee uitgegroeid tot een steeds groter probleem in de Premier League. Manchester United maakt nu duidelijk dat het bereid is daar bijzonder ver in te gaan.

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