Dit gaat wel héél ver: Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) krijgt walgelijke verrassing aan zijn voordeur van fans

Jesper Fredberg beleeft bijzonder moeilijke tijden bij Sampdoria. De voormalige sportief directeur van Anderlecht is in Italië het mikpunt geworden van een grof supportersprotest. Voor zijn woning werd een grote hoeveelheid mest achtergelaten, samen met een beledigend spandoek. Sampdoria heeft inmiddels officieel gereageerd op het incident.

De Italiaanse traditieclub kent een bijzonder moeizaam seizoen in de Serie B en de frustraties bij de supporters lopen hoog op. Vooral de sportieve leiding krijgt het zwaar te verduren. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen onbekenden echter een stap verder. Volgens Il Secolo XIX werd voor de woning van Fredberg een hoop mest achtergelaten, samen met een spandoek met een bijzonder grove boodschap aan zijn adres.

Sampdoria veroordeelt actie tegen Fredberg

Sampdoria heeft vrijdag met een officiële verklaring gereageerd. De club veroordeelt de actie en spreekt van een "ernstige en onaanvaardbare schending van de privacy" van Fredberg en zijn familie. Volgens de club zijn persoonlijke aanvallen tegen medewerkers en bestuurders absoluut onaanvaardbaar.

Tegelijk erkent Sampdoria dat de supporters redenen hebben om ontevreden te zijn. De resultaten beantwoorden niet aan de verwachtingen en de geschiedenis van de club. Vreedzame protesten en constructieve kritiek zijn volgens de club dan ook legitiem, maar met de actie aan de privéwoning van Fredberg is een duidelijke grens overschreden.

Supporters plannen nieuw protest

Voor Fredberg is het niet de eerste keer dat hij persoonlijk geviseerd wordt. Eerder verschenen al vijandige boodschappen tegen de Deen. De onvrede heeft alles te maken met de sportieve crisis bij Sampdoria, dat onderaan staat in de Serie B. Ook een recente trainerswissel heeft voorlopig nog geen ommekeer gebracht.



De spanningen dreigen bovendien verder op te lopen. Zaterdag speelt Sampdoria thuis tegen Virtus Entella en vooraf hebben de georganiseerde supportersgroepen een grote protestmars aangekondigd. Die begint om 16.30 uur, drie uur voor de aftrap. Het valt af te wachten of de club de rust kan herstellen.