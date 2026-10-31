Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Enkele maanden geleden vierden Wouter Vrancken en Marink Reedijk nog grote successen in het Belgische voetbal. Zondag staan ze plots lijnrecht tegenover elkaar in Schotland. De voormalige trainers van STVV en SK Beveren treffen elkaar in een beladen bekerderby tussen Hearts en Hibernian. Opvallend genoeg had het voor Reedijk helemaal anders kunnen lopen.

Zondag 1 november staat in Hampden Park de halve finale van de Schotse League Cup op het programma. Hearts en Hibernian strijden om een plaats in de finale. Voor Belgische voetballiefhebbers krijgt de confrontatie een bijzondere dimensie.

Vrancken loodste STVV vorig seizoen nog naar een knappe derde plaats in de Jupiler Pro League. Reedijk zorgde dan weer voor een historische promotie met SK Beveren, dat geen enkele competitiewedstrijd verloor.

Reedijk was ook in beeld bij Hearts

Volgens de Schotse krant The Scotsman werd Reedijks werk bij Beveren meegenomen in het datagestuurde rekruteringsproces van Hearts. De club gebruikt Jamestown Analytics om potentiële trainers te beoordelen. Reedijk haalde de definitieve selectie niet. Hearts koos uiteindelijk voor Vrancken, terwijl de Nederlander later bij aartsrivaal Hibernian terechtkwam.

De twee trainers beleven momenteel een totaal verschillende periode. Hearts staat onder Vrancken op de derde plaats, terwijl Hibernian onderaan het klassement bengelt. Reedijk wacht na vier wedstrijden bovendien nog altijd op zijn eerste overwinning.

Opmerkelijke hereniging met ex-Beveren-doelman

Er zit nog een opvallend verhaal achter de derby. Bij Hearts speelt namelijk Beau Reus, de Nederlandse doelman die vorig seizoen onder Reedijk kampioen werd met Beveren.





Reedijk vertelde aan Edinburgh Evening News dat Reus hem een bericht stuurde toen hij bij Hibernian aan de slag ging. De trainer kijkt met veel plezier terug op hun samenwerking, maar zondag staan ze tegenover elkaar.

Vrancken won in september al met 3-1 van Hibernian, maar toen stond Reedijk nog niet aan het roer. De Belgische trainer waarschuwde bij BBC Sport dan ook dat deze bekerwedstrijd een heel andere uitdaging wordt.

Voor Vrancken is het een kans om zijn sterke prestaties bij Hearts te bekronen met een finaleplaats. Reedijk kan dan weer zijn eerste overwinning boeken op het grootst mogelijke podium.