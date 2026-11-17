De laatste interlandperiode van het jaar leverde de Rode Duivels heel wat stof tot nadenken op. Achterin lijkt Nathan Ngoy zich als nieuwe leider te manifesteren, terwijl de nationale ploeg voorin afscheid moet nemen van een gevestigde waarde: Romelu Lukaku.

Nathan Ngoy mag zich zonder twijfel een van de grote winnaars van 2026 bij de Rode Duivels noemen. De voormalige verdediger van Standard kreeg in maart voor het eerst een oproepingsbrief en heeft sindsdien zijn plaats in de defensie niet meer afgestaan. Naast zijn volwassen prestaties in tandem met Brandon Mechele bekroonde hij zijn opmars ook met zijn eerste interlandgoal tegen Italië.

Albert waarschuwt voor te hoge verwachtingen

De vergelijking met Vincent Kompany duikt stilaan op, maar Philippe Albert wil Ngoy vooral de tijd geven om verder te groeien. "Ik heb al gehoord dat hij de nieuwe Kompany zou zijn. We mogen niet overdrijven", vertelde de ex-Rode Duivel aan de RTBF.

"We moeten hem niet met te veel druk opzadelen. Maar wat hij opnieuw tegen Italië liet zien... Je voelt dat hij het profiel heeft om een leider te worden. Met wedstrijden, tijd en ervaring zal hij die rol ook opnemen."

Het vertrek van Lukaku laat een leegte achter

Over de internationale afscheid van Romelu Lukaku is Albert een pak stelliger. De recordschutter van de Rode Duivels verdwijnt niet alleen als spits, maar ook als een van de grote figuren van de voorbije generatie.

"Je hebt altijd een Lukaku nodig in je ploeg. Hij was nog altijd erg belangrijk. Hij had de voorbije anderhalf jaar behoorlijk wat blessures, maar ik ben ervan overtuigd dat zo'n speler, zelfs op 80 procent, nog enorm veel kan betekenen", aldus Albert.





Met Lukaku verdwijnt opnieuw een boegbeeld van de gouden generatie. Volgens Albert is een opvolger met hetzelfde profiel nergens voorhanden. "We zijn de voorbije jaren al heel wat talent kwijtgeraakt, maar dit zal pijn doen omdat we geen vervanger hebben. We zullen nooit iemand met zijn profiel vinden: dit is een enorm verlies."

"Hij heeft een charisma dat weinig mensen bezitten. Door zijn uitstraling, intelligentie en vriendelijkheid, maar ook door zijn professionalisme en sterke karakter, is Romelu iemand die bijzonder veel respect afdwingt", besluit Albert.