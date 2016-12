Wederhelft van Dries Mertens pronkt op sociale media met leuk kerstcadeautje

door Redactie



Katrin Kerkhofs toont haar liefde voor Dries Mertens met leuk gsm-hoesje

Dries Mertens verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. Zijn statistieken van de laatste weken in de Serie A spreken boekdelen. Maar in deze periode was het natuurlijk ook tijd voor een kerstfeest en cadeautjes.