Mkhitaryan na zijn wondergoal: "Ik keek meteen naar de assistent"

Henrik Mkhitaryan zorgde gisteren voor meer dan een vleugje magie op Old Trafford toen hij, weliswaar vanuit buitenspel, met een schorpioentrap de goal van het jaar maakte.

Hij kreeg de bal van Zlatan Ibrahimovic en werkte af zoals je dat eigenlijk enkel van de Zweedse voetbalgod zou verwachten. "Het was de mooiste die ik ooit maakte, maar ik keek meteen naar de assistent om te zien of het niet afgevlagd werd."

De Armeniër stond immers buitenspel, maar zo'n pareltje keur je uiteraard liever niet af. "Ik had de bal voor me verwacht, maar die kwam achter mij. Het enige wat ik kon doen was het proberen met de hiel." Het was dus gewoon een slechte pas van Ibrahimovic. Bekijk hieronder nogmaals de wereldgoal van Mkhitaryan. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.