Coucke door het lint na rode kaart in oefenmatch: "Nooit gedacht dat ik Benidorm Bastards live zou meemaken"

door Johan Walckiers

door

Marc Coucke was het niet eens met de beslissing van de ref in de oefenmatch tegen Schalke

Foto: © photonews

Marc Coucke is een fervent supporter van zijn KV Oostende en laat zijn emoties dan ook de vrije baan in de tribune. Maar soms kookt het potje ook wel eens over dan, zelfs in een oefenmatch...