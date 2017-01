VIDEO: Zo stuurt Thomas Meunier iemand volledig het bos in

Thomas Meunier begon aarzelend aan het seizoen, maar is zich steeds meer als onbetwiste titularis aan het opwerpen. En dat doet ook deugd aan zijn zelfvertrouwen...

Willen we u eens een opvallende statistiek meegeven? PSG heeft dit seizoen nog geen match verloren als Thomas Meunier in de basis staat. Meer nog, ze speelden zelfs maar drie keer gelijk in de dertien matchen dat hij mocht starten, de rest werd gewonnen. De Rode Duivel vindt bij de Franse topclub steeds meer zijn draai.

En dat is er ook aan te zien. Met acties zoals gisteren tegen Nantes voetbalt hij zich ook in de harten van de Parijse fans. Kijk hieronder maar eens hoe hij aan zijn eigen cornervlag zijn tegenstander het bos instuurt.