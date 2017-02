Sensatie Gabriel Jesus is nu al immens populair, en dat zorgt voor problemen op FIFA 17

Gabriel Jesus slaat de wereld dezer dagen met verstomming. De Braziliaan stapte in januari definitief over naar Manchester City en maakte in zijn eerste wedstrijden voor zijn nieuwe club meteen indruk met drie goals en twee assists. Dat zorgt voor problemen... op FIFA 17.

Gabriel Jesus is nu al immens populair op het videospelletje van EA Sports. In het speltype Ultimate Team, waar je een droomploeg kan samenstellen, bestaat er momenteel nog geen (gewoon) kaartje van de nieuwe Manchester City-speler.

EA Sports bracht na afloop van de transferperiode wel een Ones To Watch-kaartje uit van Jesus. Dat wil zeggen dat de Braziliaan een speler is om in de gaten te houden. Als hij het dit seizoen tot het Team van de Week op FIFA schopt, dan stijgt de algemene rating van het Ones To Watch-kaartje.

Jesus... 500.000 à 600.000 FIFA-coins

Dat Jesus het meteen zó goed doet bij City, brengt wel de nodige problemen met zich mee in het speltype Ultimate Team. De prijs van het Ones To Watch-kaartje van Jesus ligt namelijk zo hoog, dat bijna niemand zich de speler kan veroorloven. De prijs van het kaartje ligt momenteel tussen de 500.000 en 600.000 FIFA-coins. Niet weinig.

Het kaartje op zich mag er best wezen. Jesus kreeg van EA Sports 85 voor dribbelen, 86 voor snelheid, 80 voor afwerken en bovendien beschikt hij ook nog eens over vijf sterren (het maximum, nvdr.) voor skillmoves. Dat wil zeggen dat je met Jesus iedere truc uit het boekje kan proberen en dat hij bovendien ook nog eens makkelijk de weg naar doel vindt. Nu alleen nog wat sparen om hem te kunnen kopen…

