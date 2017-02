Overzicht Premier League: Twee Rode Duivels scoren, slechts Ã©Ã©n in de juiste goal (mÃ©t beelden!)

Overzicht Premier League: Twee Rode Duivels scoren, slechts één in de juiste goal (mét beelden!)

In de Premier League was men zaterdagmiddag toe aan het grootste deel van speeldag 25. Nacer Chadli liet zich het meest opmerken met een dubbele panna.

West Ham - WBA 2 - 2

Chadli speelde zowel Kouyaté als de doelman van West Ham United door de benen voor de 0-1. (Bekijk HIER de beelden) Feghouli hing de bordjes na de pauze in evenwicht. Het venijn zat in de staart, want via Lanzini en Evans ging het nog van 1-1 naar 2-2.

United - Watford 2 - 0

Man United won met 2-0 van Watford, dat zonder Kabasele aantrad. Mata scoorde op het halfuur, Martial op het uur. Bij de bezoekers mocht gewezen Anderlecht-aanvaller Okaka nog invallen, maar de Italiaan kon geen doorbraak forceren.

Own goal Denayer

Verder gingen Januzaj en Denayer met 0-4-cijfers onderuit tegen Southampton. Denayer vloerde in het slot zijn eigen doelman. Benteke verloor met het kleinste verschil bij Stoke City. Lukaku speelde 0-0 gelijk bij Middlesbrough.