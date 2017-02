Nederlands icoon is overleden: hij won drie keer de Europa Cup I met Ajax

door Redactie



Piet Keizer is na een slepende ziekte overleden

Na een slepende ziekte is zaterdagmorgen Piet Keize op 73-jarige leeftijd overleden. In de jaren zeventig was hij één van de meest aantrekkelijke linksbuitens van Europa en maakte hij furore bij Ajax.