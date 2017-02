Eentje van Anderlecht en eentje van Gent in het Team van de Week van de Europa League

De Belgische clubs deden het gisteren schitterend in Europa. Met twee zeges en één gelijkspel gaat de Europese coëfficiënt er zeker ook niet onder lijden. En er waren ook individuele uitblinkers.

De UEFA bekroonde de prestaties van Frank Acheampong (Anderlecht) en Danijel Milicevic (Gent) met een plaatsje in hun Team van de Week. Acheampong scoorde twee knappe goals en Milicevic was de dirigent op het middenveld van de Buffalo's. De Zwitser gaf tevens de assist voor de enige goal van de match tegen Tottenham.

En ze verkeren in mooi gezelschap. Want de UEFA gaf ook Ibrahimovic, Lacazette, Dzeko en Höwedes een plaatsje in het elftal.