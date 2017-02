Genk verspeelt voorsprong in de laatste minuut: "Toch een dubbel gevoel"

door Redactie



KRC Genk speelde gisteravond in de Europa League 2-2 gelijk op bezoek bij het Roemeense Astra Giurgiu. De Limburgers gaven in de slotfase een verdiende 1-2 voorsprong nog uit handen.

"En zo houden we hier toch een dubbel gevoel aan over", zegt Bryan Heynen op de clubwebsite. "We mogen tevreden zijn dat we hier twee doelpunten maken. Maar we pakken ook twee keer een doelpunt in de laatste vijf minuten van elke helft. Dat mag gewoon niet gebeuren."

Na een kwartier in de tweede helft stuurde trainer Albert Stuivenberg ook even bij. "Daardoor vonden we makkelijker de vrije man", zegt Heynen. "We kwamen terug in ons spel en maakten de verdiende 1-2. Een prachtige goal, mooie assist van Siebe en goed binnengetrapt door Leandro." De terugmatch wordt na de late gelijkmaker geen sinecure. "Nee, geen enkele wedstrijd is makkelijk op dit niveau. We hebben een goede uitgangspositie, maar het had beter gekund."