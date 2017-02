Manager Lukaku heeft nieuws te melden: "Het is voor 99,99999 procent rond"

door Redactie



Romelu Lukaku gaat een verlengd contract tekenen bij Everton

Foto: © Photonews

Er is al veel gezegd en geschreven over een transfer van Romelu Lukaku. Maar de kans bestaat dat hij gewoon bij Everton blijft. Mino Raiola, zijn manager, is alvast zeker dat hij een nieuw contract bij de Toffees gaat tekenen, maar zoveel wil dat nu ook niet zeggen.