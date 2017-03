Overzicht Europa: de klasseflits van Odegaard en de heerlijke knal van Stafylidis (mÃ©t beelden!)

Overzicht Europa: de klasseflits van Odegaard en de heerlijke knal van Stafylidis (mét beelden!)

door Timothy Collard

door

Overzicht Europa: de klasseflits van Martin Odegaard en de heerlijke knal van Stafylidis (mét beelden!)

Foto: © Photonews

In de Jupiler Pro League staan er zaterdagavond pas wedstrijden op het programma, in de rest van Europa kwamen ook vandaag al enkele ploegen in actie. Wat wij onthouden? De heerlijke assist van Odegaard en de lekkere knal van Stafylidis.