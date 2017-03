Hyperactieve Pozuelo: "Alejandro was een rusteloos kind"

Om de achtergrond van Alejandro Pozuelo te ontdekken ging Sport Foot Magazine naar Sevilla om een bezoek te brengen aan de mensen die hem opvoedden. Anekdotes over de Genkse middenvelder tonen een rusteloze, hyperactieve jongen die soms ook een beetje lastig kon zijn.

"Alejandro was een rusteloos kind," zegt zijn vader Antonio. "Hij was zeer actief, altijd in beweging. Hij liep al na tien maanden en wist soms aan onze aandacht te ontsnappen." Zijn moeder gaat erin mee: "Alejandro kan niet stilzitten. Huiswerk was een echte klus voor hem. Ik moest naast hem blijven zitten om hem in de gaten te houden."

Hij ging vaak over de schreef. “Toen hij een keer aan het voetballen was op school, viel hij met zijn gezicht op de grond en verloor zo meerdere tanden,” herinnert zijn moeder zich. “Hij zette ook eens een heel restaurant op stelten. Thuis legde hij zijn twee handen op een hete kachel. En ik heb het nog niet over al de verstuikingen! Nee, ik had nooit rust met hem.”