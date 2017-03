Toptalent AA Gent komt in straf lijstje te staan

In de slotfase kwam de nog steeds maar 17-jarige middenvelder tot scoren. Amper zes spelers waren jonger toen ze hun eerste doelpunt in de Europa League maakten en dat wil zeggen dat Verstraete in een leuk lijstje komt te staan.

Romelu Lukaku was in 2009 de allerjongste die tot scoren kwam in de Europa League. De toenmalige aanvaller van RSC Anderlecht was 16 jaar en 218 dagen oud toen hij op het veld van Ajax de bal tegen de touwen prikte.

De jongste doelpuntenmakers in de Europa League:

1 Romelu Lukaku (RSC Anderlecht): 16 jaar 218 dagen

2 Iker Muniain (Athletic Bilbao) 16 jaar 272 dagen

3 Adam Maher (AZ) 17 jaar 148 dagen

4 Ante Coric (Dinamo Zagreb) 17 jaar 157 dagen

5 Arnaud Souqet (Lille OSC) 17 jaar 231 dagen

6 Filippo Scardina (AS Roma) 17 jaar 293 dagen

7 Louis Verstraete (KAA Gent) 17 jaar 316 dagen