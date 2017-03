Fellaini kopt Manchester United op voorsprong, Valdes glijdt uit over een bananenschil (VIDEO)

De score werd geopend na een halfuur voetballen, en dan nog door basisspeler Marouane Fellaini. Hij stond te wachten aan de tweede paal en kopte een voorzet van Young knap voorbij doelman Valdes. Na de rust was de thuisploeg beter, maar het mocht niet baten. Lingard verdubbelde, Gestede maakte de tegentreffer voor de thuisploeg, en in de blessuretijd beging Valdes nog een onwaarschijnlijke flater tegen zijn ex-club (zie video).

Manchester United springt zo over Arsenal en Everton naar de vijfde plaats in de stand, Middlesbrough staat voorlaatste.

