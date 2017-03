Het Griekse gevaar: Konstantinos Mitroglou

Het is duidelijk dat we best Konstantinos Mitroglou van dichtbij in de gaten houden. Hij vormt het grootste gevaar aan Griekse kant. Waarom? Dat leest u hier.

Een koele killer

Dat Mitroglou de goal weet staan, is het understatement van de dag. Hij scoorde dit seizoen al 25 doelpunten in alle competities voor Benfica. Hij paste zich perfect aan de Portugese competitie aan. Ook bij de Grieken weet hij vaak te scoren. Zo maakte hij er al twaalf in 59 interlands. Bij Olympiakos kwam hij aan 81 doelpunten in 183 wedstrijden.

Wegen, blijven wegen

De grootste kracht van Mitroglou, naast doelpunten scoren, is zijn fysiek. Hij werkt veel en weegt op elke defensie. Hij is bovendien een echte sluipschutter in de zestien. De Belgen mogen hem geen enkele bal laten aannemen in de rechthoek. Daarbovenop is hij sterk in de lucht.

Hij houdt van België

Mitroglou leerden we uiteraard kennen in 2013. Toen ontmantelde hij haast in zijn eentje de hele paarswitte defensie. Bekijk hieronder nog eens hoe hij Anderlecht destijds over de knie legde. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.