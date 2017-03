Stad Leuven werd buitenspel gezet: "Het gaat om tien miljoen belastinggeld"

Zo werd in de voorwaarden voor een lening van tien miljoen euro aan de club vastgelegd dat de stad op de hoogte gehouden moest worden van wijzigingen in het bestuur of de statuten. Dat gebeurde niet. Lees hier meer over de voorwaarden.

"Net die voorwaarde is dus al geschonden door de overdracht van het patrimonium naar de nieuwe vennootschap door het huidige bestuur. Hierover heeft Tobback al een kwade brief gestuurd naar het bestuur", aldus Sabine Bovend'aerde. "De stad ondergaat ondertussen al de akkoorden dat huidig bestuur met de Chinezen maakte. Tevens zijn afspraken van de lening niet nagekomen.”

Stad was niet op de hoogte

“Louis Tobback heeft me gisteren ook gezegd dat ze niets afweten van het exclusiviteitscontract met de Chinezen. De stad werd ook verrast door de overdracht van patrimonium in december dat niet gecommuniceerd werd en zo werd opnieuw één van de voorwaarden voor de lening geschonden. Ook het Japanse bod van twee jaar terug en het andere Chinese bod werd nooit naar ons gecommuniceerd."

OH Leuven of OH Loempia?

Uiteindelijk zal de gemeenteraad toch een beslissende factor kunnen zijn. Bij een overdracht naar de Leuvense of Chinese groep is er een verandering in de statuten en moet de gemeenteraad beslissen wat er met de lening zal gebeuren.

"Bij de overdracht zal de gemeenteraad moeten beslissen of we de onmiddellijke terugbetaling van de lening eisen of dat we overname goedkeuren en de overeenkomst verder zetten. Persoonlijk zou ik de onmiddellijke terugbetaling eisen als de Chinese groep wint. Het gaat uiteindelijk over 10 miljoen belastinggeld dat moeilijk op te eisen zal zijn voor de rechtbanken in China als het fout zou gaan”

De stemming zal sowieso moeilijk verlopen. Tobback heeft een krappe meerderheid van 23 tegenover 22. Pikant detail is wel dat Lothe Ramakers tot de SPA-fractie behoort. Zij is wel de vriendin van Mike Naert, eigenaar van café Sport met Bjorn Ruytinx en muziektempel Het Depot. Mike Naert is een van geëngageerde personen van “OHL op Dreef”.