Leuvense politiek reageert op overname OHL: "Schandalig, die exclusiviteit voor de Chinezen"

Burgemeester Tobback gaf aan dat het stadsbestuur niet op de hoogte is van de akkoorden tussen de club en de Chinezen. De oppositie nam het initiatief onder leiding van Sabine Bovend'aerde van Open-VLD omdat ze verbolgen is over het feit dat in de verkoop van de fusieclub een exclusiviteitsclausule is opgedoken tot 30/06/2017.

Exclusiviteitsclausule belemmert vrije concurrentie andere bieders

"Het is schandalig dat we niets weten van een exclusiviteitsclausule en dan nog eens voor zo’n lange periode. Dit bemoeilijkt elke mogelijke interesse van een andere partij zoals OHL op Dreef", aldus Bovend'aerde. De oppositie heeft liever dat deze groepering met onder anderen ex-speler Bjorn Ruytinckx en Leuvenaar Dries Mertens de club overneemt, omdat dan de lokale verankering verzekerd wordt."

"Tevens vinden ze dat er in principe meer garanties zijn, omdat bij het niet naleven van het akkoord het moeilijker procederen zal zijn tegen een groep in China. De oppositie is ook kwaad over het totaal gebrek aan transparantie. In het verleden werd door de meerderheid besloten om geen geschreven controle te vragen aan het bestuur om het lekken van informatie te mijden."

"Ik heb steeds in de gemeenteraad kritiek gehad op het feit dat de Stad te weinig controle had op het bestuur en de club. De meerderheid wuifde dit weg door te stellen dat ze wel controle had door een bedrijfsrevisor te hebben die de zaken controleerde. Het gebrek aan transparantie van het huidige bestuur komt nu wel heel duidelijk naar boven."

Is Leuvense verankering de oplossing?

Terwijl de oppositie resoluut kiest voor de Leuvense verankering via “OHL op DREEF”, is Louis Tobback pragmatischer. "Louis Tobback vertelde me dat ze ook liever de Leuvense verankering hebben, maar ze twijfelen of het bod even sterk zal zijn. Niet alleen moeten ze evenveel bieden nu, maar op termijn moeten ze wel een even goed bod doen. Tobback is overtuigd dat de Chinezen meer geld hebben."

Tobback wijst voorlopig enkel op de voorwaarden van de lening. “Elke partij die de twee voorwaarden vervult is goed voor ons." Onderstaande twee voorwaarden staan in de lening.

Gegarandeerde lokale jeugdwerking met een club die liefst in in 1A speelt omdat dan de jeugdploegen hoger spelen. Er moet een duidelijk beleid zijn om jongeren uit de streek te laten doorstromen naar de top. Financiële stabiliteit. Er mag geen wijziging bestuur, statuten of patrimonium zijn zonder dat de stad zijn fiat geeft!

Bij het verbreken van één van de twee voorwaarden, kan de gemeenteraad beslissen om het openstaand kapitaal per direct terug te vragen. De lening werd gegeven voor de verbouwing van het OHL-stadion waar onder anderen ook de Red Flames en de Nationale Beloften spelen. Het stadion van OHL komt sowieso in 2030 in handen van de stad. Dit is een unicum in België. Ook bij een volledige afbetaling wordt de stad Leuven eigenaar van het stadion.