Verrassende Rode Duivel in de basis? "Weinig ervaring op die plaats? Die had Meunier ook niet"

“Ik ben anderhalf jaar quasi altijd geblesseerd geweest in de periodes dat er gespeeld werd met de Rode Duivels. En de voorbije maanden ben ik er onder Martinez toch opnieuw bij en ik kan af en toe zelfs speelminuten maken. Als een supersub? Dat was Dries Mertens ook 7-8 jaar en die staat nu ook in de basis ..."

Meer kan Mirallas niet doen naar eigen zeggen: “Ik blijf gewoon werken, want ik draai toch al een tiental jaar mee en dan weet je hoe het kan lopen. Natuurlijk hoop ik altijd te beginnen, maar we hebben een heel sterk team. Of mijn kansen stijgen nu Hazard en Meunier geblesseerd zijn? Dat kan, maar ik ga er zeker niet vanuit dat ik speel."

Supersub? Dat hebben ze van Mertens ook 7-8 jaar gezegd ...

Maar toch: “Er zijn twee wedstrijden die we spelen en misschien opteert de coach voor een ander systeem. Mijn favoriete plaats is net achter de spitsen. Diep in de spits? Dat zie ik niet meteen gebeuren bij de Rode Duivels. En ik kan ook wel op een flank overweg, ik heb wel die flexibiliteit en ben ook complementair met Romelu Lukaku.”

Mogelijk moet hij echter op rechts depanneren als Meunier uitvalt. "Daar heb ik weinig tot geen ervaring mee." Maar voor de bondscoach is dat geen probleem: "Hij is zeker een optie op de rechterflank als Meunier niet fit raakt. En Meunier was dat ook niet gewoon op die positie, maar hij trok meteen zijn streng."