Lombaerts was in de buurt van metrostation toen aanslag in Sint-Petersburg plaatsvond: "Geen toeval dat het nu gebeurde"

“Het is één van de drukste metrostations in Sint-Petersburg”, vertelt Lombaerts aan VTM Nieuws. “Ik hoorde dat er per week zelfs anderhalf miljoen mensen passeren, dus het is er redelijk druk.” Op het moment van de aanslag was onze landgenoot vlakbij. “Ik denk dat op het moment dat het gebeurde, we daar juist reden met de auto. We hoorden van de aanslag toen we iets daarna thuiskwamen.”

"Ik zag enorm veel politie, omdat president Poetin blijkbaar in de stad is, samen met de Wit-Russische president. Misschien is het geen toeval dat de aanslag net vandaag gebeurde", besluit de verdediger.