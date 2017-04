"Als we de kwartfinale kunnen halen, dan kunnen we de Europa League ook winnen"

"Iedereen vindt dat we in play-off 1 thuishoren, maar je kan er niets meer aan veranderen", aldus Trossard. "Nu moeten we gewoon de ambitie tonen om play-off 2 te winnen. Of we al bezig zijn met de Europa League? Nee, de groep wil gewoon elke match winnen", zegt de Limburger. "Ik denk dat dat na deze match erg duidelijk is."

Aly Samatta kwam zelf tot scoren tegen Lokeren, maar denkt toch ook al aan de kwartfinale tegen Celta de Vigo. "Dat is een belangrijke wedstrijd. We hebben volgend weekend nog één match, maar we moeten toch ook al aan die kwartfinale denken."

"Het is mijn grootste droom om in de Champions League te mogen aantreden"

De Genk-aanvaller is ambitieus voor dat duel tegen de Spanjaarden. "Als we de kwartfinales kunnen halen, kunnen we ook de de Europa League winnen", is Samatta ambitieus. Winst in de finale is natuurlijk nog heel erg veraf, maar daar zou ook een ticket voor de Champions League aan vasthangen.

"Dat zou fantastisch zijn. Het is mijn grootste droom om in de Champions League te mogen aantreden", aldus Samatta. "Daarvoor ben ik naar Europa gekomen. Ik probeer zo hard mogelijk te werken om mijn dromen te verwezenlijken."