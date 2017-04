Pallieters zetten Standard meteen een hak: "Bewezen welke ploeg we zijn"

Lierse kwam al na een kwartier op voorsprong via een pareltje van Benson. Het gaf daarna nog weinig kansen weg, behalve in de absolute slotfase. "Op het einde was het nog even gevaarlijk met al die lange ballen", aldus Buysens. "Maar we hebben een hele wedstrijd mooi voetbal gespeeld en bewezen welke ploeg we zijn."

De Pallieters moesten enkele weken geleden de promotie naar 1A aan concurrent Antwerp laten. "Na de gemiste periodetitel en de titelstrijd was het toch niet even gemakkelijk om de knop om te draaien. We weten dat play-off 2 niet de competitie is waar wij ambitie moeten hebben om Europees voetbal te halen."