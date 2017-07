Anderlechtse 'Superman' kan dus toch vermoeid raken, maar... "Hier droomt iedereen van"

door Johan Walckiers vanuit Anderlecht

door

Leander Dendoncker scoorde na een indrukwekkende match de gelijkmaker tegen Manchester United

We beginnen ons echt af te vragen of er niet zoiets bestaat als een derde - of zelfs vierde - long. Een afwijking bij de geboorte ofzo. Of is Leander Dendoncker echt superman? Want het is niet normaal hoeveel hij blijft lopen en werken. Donderdagavond kreeg hij daarvoor de beloning.