Genkse fans furieus - "Zit Raes liever op Old Trafford misschien?" - VRT reageert erg fors

"Zit Frank Raes liever op Old Trafford misschien?" was dé zinssnede die de fans van Racing Genk gebruikten, omdat ze niet begrepen dat de VRT net als vorige week besloten heeft het duel van Anderlecht in de kwartfinales van de Europa League rechtstreeks uit te zenden.

Vorige week waren de fans van Genk ook al boos op de mensen bij VTM, omdat die in hun journaals geen aandacht gaven aan Genk en minutenlang de wedstrijd van Anderlecht van commentaar voorzagen.

En dus waren de fans van de Limburgers erg boos al krijgen ze nu ook een antwoord. "Een tegenstander als Manchester United spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding", geeft VRT-woordvoerder Hans Van Goethem aan in Het Belang van Limburg. "We hebben er lang over gedebatteerd, maar het gelijkspel van Anderlecht heeft de doorslag gegeven."