Bossaerts maakte indruk: "Dit is echt veelbelovend"

Zo hield hij onder meer Milicevic van een haast gemaakte goal. "Als ik een kans krijg, dan wil ik die volledig nemen. Die actie met Milicevic? Daarvoor sta ik op het veld, hé, om verdedigende acties te maken en de ploeg te helpen."

Hij had alvast heel wat werk, met grote kansen voor AA Gent in de beginminuten. "Ik denk niet dat we de enige ploeg zijn die hier onder ligt, maar daarna konden we het evenwicht toch wat herstellen. Jammer genoeg konden we het niet vasthouden."