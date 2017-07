Degoutant: Union-supporters bekogeld met stenen na wedstrijd in Sint-Truiden

Na de wedstrijd werden twee bussen met supporters bekogeld met stenen toen ze enkele honderden meters van Stayen waren. Bij één bus sneuvelden er twee ramen, maar niemand geraakte gewond. Er was wel wat paniek in de bussen, want ze dachten dat ze beschoten werden.

Volgens ooggetuigen ging het om jonge STVV-fans die hun woede om het verlies bekoelden. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen.