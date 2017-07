Hartverwarmend: Ajax huldigt 'nummer 14' op mooist mogelijke manier

Cruijff zou vandaag 70 jaar oud geworden zijn. "Met de naamswijziging willen de drie partijen de beste voetballer die Amsterdam en Nederland heeft gekend een waardig eerbetoon geven", klinkt het. "Jordi Cruijff heeft namens de familie laten weten verheugd en vereerd te zijn met de intentieovereenkomst om de naam te wijzigen."

"Binnen zes maanden worden de afspraken in een definitief contract voorgelegd aan de gemeenteraad, de directies en raden van commissarissen van de Stadion Amsterdam en Ajax. Naast de naamswijziging van de Amsterdam ArenA heeft het college van B en W besloten om een straat, plein, brug of anderszins in de stad naar Johan Cruijff te vernoemen."

De nagedachtenis van één van de beste voetballers ooit

Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016. Hij was één van de beste voetballers ooit. Een Amsterdammer die over de hele wereld bekendheid genoot voor zijn bijdrage aan het voetbal als speler, voetbaltrainer en als weldoener, via zijn Foundation. "De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de nagedachtenis van Johan Cruijff op deze manier recht wordt gedaan, en spreken de hoop uit dat de Johan Cruijff ArenA een inspiratiebron wordt voor voetballers van over de hele wereld", sluit Ajax af.