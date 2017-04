De Genkse honger naar Europa is hÃ©Ã©l groot

De kwalificatie is nog steeds geen feit en dus blijven de Genkies op scherp staan, ook voor hun volgende duel tegen Eupen. "We hebben nu een mooie kloof geslagen, maar mathematisch is alles nog mogelijk", waarschuwt Leandro Trossard.

"We moeten dit blijven vasthouden en ons elke wedstrijd opnieuw tonen. We hebben al veel goals gemaakt en weinig geïncasseerd, dat is mooi."

Brian Heynen: "Iedereen wil opnieuw een Europees verhaal meemaken"

Eenzelfde geluid horen we bij Brian Heynen. "We moeten doorgaan tot het einde. Het is pas voorbij als we mathematisch zeker zijn van die eerste plaats. Het is zaak om nu rustig te blijven."

Heynen benadrukt hoe groot de honger in Genk is om zich voor Europa te kwalificeren. "Iedereen heeft nu kunnen proeven van Europa. We hebben het uitstekend gedaan en play-off 2 is onze enige weg om dat Europees ticket te behalen. Iedereen wil dat opnieuw meemaken."