Atlético geeft Vicente Calderon waardig afscheid van Europa, maar Real Madrid gaat naar de finale

door Yannick Lambrecht

door

Real Madrid gaat naar de finale ondanks 2-1 verlies bij Atlético Madrid

Juventus komt in de finale van de Champions League Real Madrid tegen. Het leek nochtans even een spookavond te worden voor de laatste Europese match in het Vicente Calderon, maar het mocht niet zijn voor Carrasco en co.