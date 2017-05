Remontada 2.0 voor Mechelen? "Als we snel scoren ..."

"We schieten toch maar mooi 19 keer richting het doel, maar opnieuw maar vijf keer binnen het kader", besefte Yannick Ferrera meteen weer waar het probleem lag na de wedstrijd tegen Union.

Goed spelen, maar toch opnieuw té weinig scoren ... "We zijn niet dom: wie zeven keer scoort in negen wedstrijden play-offs, die gaat er niet plots zes maken in 90 minuten", aldus de oefenmeester.

Ook Jordi Vanlerberghe besefte het: "Ik heb zelf ook twee grote kansen gemist en we hebben allemaal wel een paar mogelijkheden gehad. 3-0 of 4-0, dat had inderdaad ook maar sowieso gekund. Het had misschien wel zo moeten zijn, maar we hebben de fans toch nog iets kunnen geven. Maar het lukte weer niet voor doel."

En in Stayen zes keer scoren? "We moeten er blijven in geloven. We willen in ieder geval die wedstrijd tot een goed einde brengen. Daarna zien we wel weer. En wie weet als we snel een paar keer scoren dat er nog iets kan ... "