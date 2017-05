"Het was een drama-seizoen voor Lokeren"

De reguliere competitie was er één om snel te vergeten voor Lokeren. "Het is een drama-seizoen geweest", blikt Davino Verhulst terug. Maar de doelman trekt zich op aan een betere play-off 2.

"In play-off 2 hebben we toch getoond dat Lokeren er weer kan staan en niet moet onderdoen voor de rest. Het gelijkspel tegen Genk was een mooie afsluiter van het seizoen."

Bijzondere vakantie

En nu staat er voor Davino Verhulst een bijzonder moment te wachten. Bij zijn dochtertje werd een hersentumor vastgesteld, maar zij stelt het intussen goed. "Ik heb 2 jaar geen vakantie gehad door wat er gebeurd is met ons dochtertje. Nu gaan we voor de eerste keer op reis. Het zal speciaal worden."